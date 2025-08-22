「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）広島が延長戦の末、５位・中日に敗れた。３点リードの八回には１点差に詰め寄られたところで、新井貴浩監督（４８）は送球に不安のある坂倉を石原にスイッチ。しかし、細川に逆転２ランを浴び、この回一挙４失点。同点とし延長戦に突入するも、十一回に中崎が２点を勝ち越された。以下、新井監督の一問一答。−延長十一回の勝ち越し点は先頭・細川への四球から。「前の打席