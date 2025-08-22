ボートレース福岡の「男女Ｗ優勝戦ライジングゼファーフクオカ杯」は２２日、予選２日目が行われた。内山七海（２８＝福岡）が低調機シリーズの今節の中で手にした５４号機は、２節前の吉川昭男が優勝、前節の出畑孝典が優出３着と、近況でもパワーが目立つ好調機。前検から評判を集めるも、ここまでは３連続３着とリズムはつかめていない印象だ。それでも「初日より乗り心地は上向いて、レースはしやすくなっている。伸