ボートレース大村の「夜の九州スポーツ杯」は２２日、予選３日目が行われた。久保原秀人（２８＝群馬）は２日目８Ｒ、カドからコンマ１１のトップＳを決め、まくり快勝。初日１１Ｒの５コースまくりに続き、日またぎ連勝で予選を５位で通過した。「２日目はＳ勝ち。８５メートルから全速で行ったんで。回転不足で足は全部が普通の感じだった。合っていた初日後半は、伸び寄りで全部の足が◎で抜群だった」。好素性の相棒６７号