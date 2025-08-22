飯塚オートのナイターＧＩ「第６８回ダイヤモンドレース」が２２日、開幕した。湿走路の初日６Ｒでは北原岳哲（２９＝飯塚）鮮やかな勝利を収めた。コンマ０２のスタートで飛び出すと、１周４コーナーで首位に立つ超速攻に持ち込んで快勝を収めた。「スタートは切れもいいし、タイミングもかなり攻めました」と会心の笑顔。もちろんマシンの後押しもしっかり。「前検からすごく感じ良かった。消音のセットで練習して、ミッドナ