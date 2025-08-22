◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人の横川凱投手が今季３度目の先発で５回４安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。横川は初回、いきなり先頭から連打で走者を背負い「ちょっとやばいなって思ったんですけど、ランナー出てからのことを想定してピッチング練習していたので、その後も落ち着いて投げられたと思います」と後続を抑え、その後も無失点投球を続けた。５回までに９１球を要した