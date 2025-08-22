◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京Ｄ）巨人のリチャード内野手が「７番・一塁」で先発して２試合連続本塁打を放った。７回、三嶋から逆方向の右中間に豪快なスリーラン。打球角度３１度、打球速度１７２キロ、飛距離１２０メートルの豪快なアーチで、２試合連続本塁打となった。これで直近４試合で３本塁打。自己最多タイのシーズン７号となった。「岡本さんとホームランを打てて良かったです」と復