最新のデザインやシステムがもり沢山！2025年7月2日、フェラーリは新型2ドアクーペ「アマルフィ」を発表しました。このモデルは、従来の「ローマ」の後継として位置づけられ、フロントミッドシップにV型8気筒エンジンを搭載したモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「4人乗り“FR”クーペ」です！（30枚以上）日本でも同月29日に初公開され、ネット上でも多くの反響が集まっています。最新のデザイン言語とシステ