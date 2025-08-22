アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年8月22日に、「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたUSSF＝アメリカ宇宙軍の無人軌道試験機「X-37B」は軌道に投入されたことを、SpaceXが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9 (USSF-36)ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年8月22日12時50分発射場：ケネディ宇宙センター（ア