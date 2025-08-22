10-FEETが、10月5日からTBS系全国28局ネットにて放送開始となるアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールのオープニング主題歌アーティストに起用されることが発表となった。同作は、週刊ヤングジャンプにて連載中で累計発行部数800万部を突破したクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のコミカライズをテレビアニメ化したもの。伝説の名馬・オグリキャップをモチーフとした主人公のシンデレラストーリーを