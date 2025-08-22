連日、多くの人で行き交う秋葉原。かつては日本を代表する電気街、オタクブームの中心地だったが、最近の秋葉原に関して、ネット上では「オタクにとって楽しい場所ではなくなった」「無法地帯になりつつある」などの声が上がっている。そんな中、『ABEMA Prime』では、元AKB48の柏木由紀が、秋葉原の昔と今について語った。【映像】AKB48時代の秋葉原を振り返る柏木由紀（実際の映像）■柏木由紀「今がちょうどハザマ」「まだ昔