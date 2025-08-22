失業率など雇用市場の安定により、政策スタンスの変更に対して慎重に進めることができる とはいえ、現状の政策は幾分引き締め的であり、基本的な見通しとリスクバランスの変化を踏まえ、スタンスの調整が必要となる可能性がある。 労働市場は需要と供給の双方が著しく減速した奇妙なバランスにある このバランスは雇用の下振れリスクが高まっていることを示唆している 関税がCPIに与える影響は今や顕在、その影響は比較的短期