ユーロドル1.1680前後、ポンドドル1.3490台、ドル全面安＝NY為替 ドル円以外でもドルは全面安。ユーロドルは１．１６００前後から１．１６８０まで上昇。ポンドドルは１．３４２０台から１．３４９３を付ける。