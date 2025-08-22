米10年債4.2479%まで利回り低下、議長発言前は4.300%挟んでの推移 2年債 3.696（-0.096） 10年債 4.256（-0.072） 30年債 4.869（-0.049） 期待インフレ率 2.396（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出