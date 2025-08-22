米9月の利下げ期待、一気に90%台へ、発言前は一時67%台まで低下の場面 米短期金利市場の動きから9月の利下げに対する織り込みを測ると、昨日の米指標の強さもあり、ロンドン市場で一時67.3%まで低下、発言前も70%を超える程度であったが、パウエル議長の利下げ示唆を受けて94.4%まで一時高まっている。