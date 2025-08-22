ドル円一時146円80銭台、ドル安継続＝NY為替 ドル円は一時146円83銭を付ける動き。パウエル議長発言を受けたドル売りが継続。ユーロドルが1.1700を超えるなどドル全面安も、ドル円の下げが最も厳しく、クロス円は軒並みの下げ