ポンド円198円35銭まで、ユーロ円は171円85銭まで、クロス円では円高＝NY為替 ドル全面安とはいえ、軒並みの円高。株高の動きは円安材料もそれ以上に日米金利差縮小期待からのドル安円高が顕著で、クロス円にも影響。 EURJPY 171.90GBPJPY198.52