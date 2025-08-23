[8.22 J1第27節 柏 4-2 浦和 三協F柏]クロスが流れたラッキーゴールではなく、正真正銘のスーパーゴールだった。柏レイソルMF小西雄大は後半45分のゴールシーンに「蹴った(狙った)ところはあの辺だった」と告白。相手の意表を突く狙いどおりの一撃に「前半から(相手GKの)西川選手がDFとGKの間のボールをすごく処理しているのはわかっていたし、GKを越えたところに蹴ろうと思って、それが思ったより良いところに入ってくれて良か