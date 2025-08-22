8月22日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「子どもの食卓を守りたい」。【動画】独自 物価高騰で「子ども食堂」が悲鳴 貧困家庭の実情…企業・NPO法人の挑戦現在、日本の子どもの9人に1人が貧困状態にあるという。貧困が進むことで、「孤食」や「食の格差」が深刻化し、子どもたちの「楽しい食卓」が奪われつつあるのだ。こうした中、子どもに食や居場所を提供する「子ども食堂」が全国で増え続け