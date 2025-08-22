巨人・阿部慎之助監督（４６）は、２２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で７回に３ランを放ったリチャード内野手（２６）について言及した。この日「７番・一塁」で先発出場したリチャードは二死一、二塁から３番手・三嶋の投じた２球目、１４６キロの高め直球をとらえると、Ｇ党の待つ右翼スタンドに７号３ランを放り込み、２試合連続アーチを記録した。前日２１日のヤクルト戦（神宮）では２回に２ランを放ち、チームの勝利に