セ４位・広島は２２日の５位・中日戦（マツダ）に延長１１回、４―６で手痛い逆転負けを喫した。４時間２４分の激闘は、終盤７回まで赤ヘルがドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）のプロ初打点となる先制適時打など、３本の適時打で３点をリード。先発・森翔平投手（２７）が７回まで竜打線を無失点に抑え、８月初の連勝が目前に迫っていた。だが、８回に暗転。疲れの見えた森が１点を奪われ、なおも無死三塁のピンチから２