ニューヨーク証券取引所のモニター画面＝22日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日と比べた上げ幅が一時、900ドルを超えた。取引時間中の最高値を更新した。午前10時現在は前日比367.04ドル高の4万5152.54ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がジャクソンホール会合での講演で、利下げに前向きな姿勢を示したとの見方から買い注文が先行