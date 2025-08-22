アイドルグループ・日向坂46の四期生・藤嶌果歩（19歳）が、初の“冠特別番組”となる「日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど〜なっつ！」（北海道テレビ）に挑戦することが決定した。放送は10月を予定。グループ初の北海道出身メンバーであり、日向坂46の12枚目シングル「絶対的第六感」では、同じく四期生の正源司陽子とダブルセンター、最新シングル「お願いバッハ！」でもフロントメンバーを務めるなど、目覚ましい活躍を見せている