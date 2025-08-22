◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―６中日（２２日・マツダスタジアム）広島は痛恨の逆転負けを喫した。勝てば、３位・ＤｅＮＡに２ゲーム差に迫るところだったが、３差のまま。３点リードの８回に一挙４点を奪われた。先発の森が連打で１点を返され、なおも無死三塁で島内に交代。田中の適時打で１点差とされ、なおも無死一塁となった場面では、捕手を坂倉から石原に代えたが、１５試合連続無失点中だった島内が細川に逆転２ランを