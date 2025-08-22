◆パ・リーグ楽天３―２オリックス（２２日・楽天モバイル）楽天の先発・荘司康誠投手が、５回０／３を投げて７安打２失点。３勝目を挙げた。６回無死一、二塁の場面でマウンドに来た石井１軍投手コーチと一緒にベンチに戻り、その後降板した。右足がつったための交代に「ブルペン陣に負担をかけてしまった。申し訳ないし、ふがいない気持ち」と反省。ベンチでの過ごし方などを振り返り、「投げる以外の部分もちゃんとやらな