◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京Ｄ）巨人の吉川尚輝内野手が腰痛で７月３１日に離脱して以来、約３週間ぶりに１軍復帰した。「５番・二塁」で１安打１盗塁と躍動。「勝ったんでよかったです。それが全てです。チームが勝ったことが一番うれしいです」と話した。