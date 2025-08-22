ガールズユニット「ＣＬＩＯＮＥ」（クリオネ）が２２日、東京・後楽園ホールで行われた女子プロレスイベント「ＳＥＡｄＬＩＮＮＮＧ〜１０周年記念大会〜」のオープニングアクトに出演した。Ｚ世代（＝１９９０年代半ばから２０１０年代初頭に生まれた世代）の高島江梨奈と、α世代（＝２０１０年から２４年頃までに生まれた世代）の七転びやおによるユニット。時代を超えて愛され続ける名曲を、重厚なテクノサウンドに乗せて