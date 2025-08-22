◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―３阪神＝延長１０回＝（２２日・神宮）阪神・石井は偉大な記録よりも自らを責めた。同点の８回に登板。１死から岩田のバントを一塁へ悪送球し、１死二塁を招いた。後続を封じ、４２試合連続無失点とし、自らの日本記録を更新。４１イニング連続無失点で球団歴代３位の６９年・江夏豊に並んだが「あのミスは話にならない」と厳しい表情を崩さなかった。今季は４月４日・巨人戦（東京Ｄ）の１