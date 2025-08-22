横浜ＦＭに新加入したＭＦクルークスが、Ｊ１残留に向けた救世主となる。チームの攻撃の中心を担ってきたＦＷヤンマテウスが、カタールリーグへの移籍を前提とした手続きと準備でチームを離脱したが、代役としてＪ２で現在アシスト数トップ（９）の左利きアタッカーが加入した。デビュー戦となる可能性が高い、８連勝中と好調の町田戦（２３日・日産ス）に向けて「１対１、クロスが自分の強み。Ｊ２ではアシストトップを走ってい