◇パ・リーグソフトバンク3―4日本ハム（2025年8月22日エスコンF）日本ハムの斎藤友貴哉投手（30）が、強力打線を好リリーフでねじ伏せた。1点リードの8回から4番手で登板。自己最速タイとなる160キロの直球を軸に近藤、山川、中村晃の中軸を完全投球を披露した。これで連続無失点試合も「15」に更新。昨季から続く対ソフトバンク戦の防御率0・00も継続し、大事な首位との直接対決の初戦を制した。数分前まで緊張感に包