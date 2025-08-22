巨人８―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２２日）――巨人は三回、岡本のソロで先制。六回に甲斐の３点二塁打、七回にリチャードの３ランなどで突き放した。横川は今季初勝利。ＤｅＮＡは救援陣が踏ん張れず。◇阪神３―１ヤクルト（セ・リーグ＝２２日）――阪神が今季のヤクルト戦の勝ち越しを決めた。１点を追う五回、敵失の間に追いつき、延長十回に熊谷の２点打で勝ち越し。ヤクルトは中盤以降、打線が沈黙した。◇中日６―４