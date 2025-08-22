◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）天王山対決の第1ラウンドは日本ハムの執念に屈した。1点を追う9回2死一、二塁で、周東が空振り三振。勝てば優勝へのマジックナンバー「27」が点灯した一戦で競り負けた小久保監督は「直接対決にふさわしい初戦でした」と口にした。今季の日本ハム戦の1点差決着は11度目。シーソーゲームを繰り広げた末の七回に、3番手の藤井皓哉が万波中正に初球の152キロ直球