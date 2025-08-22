女優の二階堂ふみ（30）と結婚したことを10日に発表した「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が22日、SBSラジオ「週刊！しゃべレーザー」（金曜後11・00）に出演。結婚発表後の変化について語った。冒頭で、「三日月マンハッタン」の仲嶺巧に「触れないわけにはいけない！おめでとう！」と結婚を祝福されると、カズレーザーは「結婚しました！」と明るく報告。「結構多くの方にお祝い、メッセージいただいて。びっくりし