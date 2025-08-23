ジャクソンホール会合の途中休憩で会場付近を歩くFRBのパウエル議長＝22日、ワイオミング州モラン（AP＝共同）【ジャクソンホール、ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は22日の講演で、政策金利を引き下げる可能性を示唆した。現在の金利水準は高く、引き締め的だとし「金融政策の調整が必要になるかもしれない」と語った。利下げは「慎重に進めることができる状況にある」とも述べ、今後の経済指標次第