【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２１日、ロシアのプーチン大統領の胸元に人さし指を突きつけながら厳しい表情を浮かべている自身の写真をＳＮＳに投稿した。米アラスカ州でプーチン氏と１５日に会談した際の写真で、コメントはなかった。「ロシア寄り」との批判に反論する狙いがあるようだ。投稿には、１９５９年に当時の米国のニクソン副大統領がソ連のフルシチョフ首相に同様のしぐさをしている写真も並べて