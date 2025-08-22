ダウ平均上昇して始まる２８２ドル高ナスダックは前日終値前後＝米国株オープン NY株式22日（NY時間09:31）（日本時間22:31） ダウ平均45068.25（+282.75+0.63%） ナスダック21096.95（-3.36-0.02%） CME日経平均先物42740（大証終比：+170+0.40%）