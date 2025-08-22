パウエル議長発言を前に、ドル高の調整が全般に入る＝NY為替 日本時間午後１０時４０分現在のドル円は１ドル＝１４８．５２円。きょう、この後午後１１時から行われるパウエル米ＦＲＢ議長によるジャクソンホール会議での基調講演を前に、市場はやや様子見ムード。 昨日の米指標の強さを受けたドル買いなどに１４８円台に乗せてきたドル円は、東京市場で１４８．７８を付け、ロンドン午後も１４８円７０銭台