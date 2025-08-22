まもなくパウエル議長講演ジャクソンホール会議基調講演 パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が、カンザスシティ連銀主催のシンポジウム「ジャクソンホール会議」での議長講演をこの後23時から行う（現地時間午前8時） 同会議では明日、植田日銀総裁、ベイリー英中銀総裁、ラガルドECB総裁によるパネルディスカッションなども予定されている。