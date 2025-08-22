2025年8月21日、劇場用実写映画「秒速5センチメートル」の主題歌に日本の歌手・米津玄師の新曲「1991」が起用されたことが分かり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。今年10月10日に日本で公開予定の劇場用実写映画「秒速5センチメートル」は、新海誠監督のアニメ映画が原作。3つの短編ストーリーで構成されており、それぞれ「桜花抄」、「コスモナウト」、「秒速5センチメートル」というタイトルが付けられている