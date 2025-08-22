女子プロレス「マリーゴールド」２２日の荒川大会でシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」のドリームリーグ公式戦が行われ、ワールド王者・林下詩美（２６）がマーベラスのＭａｒｉａ（２５）を下して単独首位に浮上した。試合は、両者が意地の張り合いを見せる。終盤に詩美はＭａｒｉａからドロップキックを食らったが、強烈なラリアットでやり返す。最後は必殺のトーチャーラックボムでＭａｒｉａをマットに沈めた。こ