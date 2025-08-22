今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ギリシャの「数百台の車が黒焦げに大規模な山火事で」についてです。◇先週、ギリシャで撮影されたドローン映像に映っていたのは、車両置き場に並ぶ車です。その数、数百台。しかし、そのほとんどの車体が丸焦げ。フロントガラスやタイヤまでもなくなっています。その原因は、12日までに発生した“大規模な山火事”。ロイター通信によると一時、約7700人に避難命令が出