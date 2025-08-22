【ジャクソンホール共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が事前公表した草稿によると、パウエル議長は、インフレに上振れリスクがある一方で、雇用情勢は悪化の恐れがあり、金融政策にとっては「難しい状況だ」とした。