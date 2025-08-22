森保監督と名波コーチが柏×浦和を現地視察日本代表の森保一監督は8月22日のJ1リーグ第27節、柏レイソルと浦和レッズのゲームを視察した。柏のFW細谷真大、MF久保藤次郎といった7月のE-1選手権で招集した選手のゴールと活躍を喜びつつ、「日本人のサッカー、日本国内のサッカー熱、サッカー文化というのも間違いなく広く根付いている」と話した。試合は浦和が前半に2点を先制するも、柏が後半に4点を奪っての逆転勝利になった