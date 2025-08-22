「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）広島が十一回に決勝点を許し、借金１０。５位・中日に０・５差に迫られた。３点リードの八回に流れが変わった。先発の森はテンポよく七回までスコアボードに０を刻むも、八回先頭の代打・大島に左前打を浴びると、続く上林に右翼フェンス直撃の適時三塁打を浴びたところで降板。後を受けた島内も流れを止められない。田中に中前適時打を浴びると、１死後、細川にバックスクリ