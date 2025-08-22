石川県七尾市の介護施設で、入所者の93歳の男性を殺害したとして、警察は同じ施設に入所している87歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは七尾市中島町鹿島台の無職・岡田道定容疑者(87)です。岡田容疑者は、22日午前4時20分ごろから午前5時20分ごろの間、七尾市中島町鹿島台の介護老人保健施設「寿老園」で、入所している93歳男性の頭や顔などを杖や金属製のおもりで複数回殴り、殺害した疑いがもたれてい