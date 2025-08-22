「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）阪神が延長にもつれ込んだ接戦を制し、ヤクルト戦通算１０００勝に達した。優勝マジックは１つ減り、「１９」となった。同点で迎えた十回は１死から大山、高寺が連打。坂本が四球でつなぎ、満塁から熊谷がしぶとく中前へ決勝打を放った。高寺は１点を追う五回も先頭で二塁打。同点を呼び込んだ。藤川監督はスタメンで奮闘した２選手に言及し、「高寺も熊谷もそうですけど最後