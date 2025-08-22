◇セ・リーグ広島4―6中日（2025年8月22日マツダ）広島のドラフト1位・佐々木泰内野手（青学大）が、70打席目でプロ初打点をマークした。0―0の2回2死一、二塁。先制の右前打。初の適時打を「打ったのはスライダー。積極的に仕掛けて打ちにいった」と振り返った。今夏の甲子園で旋風を巻き起こした県岐阜商から青学大を経て入団。これまでは持ち前の勝負強さを発揮できなかったが、凡退の反省を繰り返し「だんだんと打