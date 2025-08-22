◇セ・リーグDeNA1―8巨人（2025年8月22日東京D）DeNAは投手陣が計9与四球と崩れて大敗を喫した。先発・ジャクソンが6四球の乱調で6回途中4失点で6敗目。「今日は四球を多く出してしまったことが全て」と悔やんだ。7回にも3番手の三嶋が2死無走者から連続四球で走者をため、リチャードに3ランを被弾した。チームは3年連続で巨人戦のシーズン負け越しが決定した。