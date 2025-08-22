◇セ・リーグ巨人8―1DeNA（2025年8月22日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）は帰って来た主砲・岡本和真内野手（29）に飛び出した復帰後初の一発を素直に喜んだ。「いるだけでやっぱりチームが落ち着くというかね」とその存在感にしみじみ。「どっしり構えられるってのもあるし、それぐらい大きい存在なんですけど、ホームランで一発っていうのは、ちょっと大きいのありました。やっぱりホームランって凄く大きいです