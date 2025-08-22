楽天モバイルがAndroid 16へのOSバージョンアップ予定機種を案内！楽天モバイルは22日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品として販売しているAndroidスマートフォン（スマホ）において最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを提供する予定の機種一覧をお知らせしています。す