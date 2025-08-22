11回中日1死二、三塁、ロドリゲスが中前に決勝打を放つ＝マツダ中日は0―3の八回に細川の2ランなどで4点を挙げて逆転。直後に追い付かれたものの、延長十一回にロドリゲスの適時打で勝ち越した。5番手の梅野が今季初勝利。広島は八回、先発の森、救援の島内がリードを守り切れなかった。